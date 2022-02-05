Yoğun katılımın yaşandığı divan kurulu toplantısının açılış konuşmasını yapan YDK Başkanı Vefa Küçük, "Geçen nisanda yapılması gereken YDK seçimi bu senenin nisanına ertelenmişti. Gönül isterdi ki Covid olmadan yapılsaydı. Kısıtlama olmazsa yeniden nisan ayında yeni divan heyeti seçilecek. Ben dahil 3 kişi adaylıklarını açıkladılar, hayırlı olsun, kendilerine başarılar diliyorum. Geçen nisan ayında zamanında yapılsaydı ben öncesinde görevi bırakmayı düşünmüştüm. Ben yeniden aday olacağıma dair bir çalışma yapmadım. Her zaman da beyan ettim 'Ne zaman yapılırsa ben varım' dedim. Ben varım derken benimle görev yapacak 4 arkadaşım da heyet olarak var. 2021 nisan ayı öncesinde başlayan bir karalama kampanyası var ve ben rahatsızlık duyuyorum. Benim sanki hakkım değilmiş gibi bana ve arkadaşlarıma yönelik sözler duyuyoruz. Üzerine vazife olmayan insanların bizleri kötülediklerini görüyoruz. Ben 2014 yılından bu yana 8 senedir bu şerefli görevi sizlerin oylarıyla seçilip yapıyorum. 2014 yılından Yüksel Günay'ın vefat etmesinin ardından yerine ben seçildim. 2018 yılında bir arkadaşla yarış yaptık. Öncesinde Ali Koç kulübe başkan olmayı ilan edip çalışmaya başlamıştı. Aziz Yıldırım'ın bilgisi ile Ali Koç ve Semih Özsoy ile birkaç kez bir araya geldim. Bu birliktelikte Ali Koç, 'Divan başkanlığına devam etmeyi düşünüyor musunuz' dedi. Ben de 'Evet düşünüyorum' dedim. Ali Koç da Semih Özsoy'a 'Aday çıkarmayalım, destek olalım' dedi. Bu nisan ayında önemli bir nedenle toplantı ertelenmezse nöbet değişimi ve yeniden sandığa gitme gerçekleşecek. Benim için Ali Koç'un adamı diyorlar. 'Ali Koç'un adamı Vefa Küçük'ü bir devirelim, sıra gelince de Ali Koç ile hesaplaşalım' diyorlar. Ali Koç yokken de Aziz Yıldırım'ın adamı dediler. Evet ben bir adamım ama birinin adamı değilim, Fenerbahçe'nin adamıyım. Ne uçağına ne yatına ne teknesine ne kayığına ne de takasına bindim. Ben asırlık Fenerbahçe çınarının altında kendimi korumaya aldım. Oy verenleri başımda taşır, vermeyenlere saygımı gösteririm" dedi.

"AİDAT DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETİMİN TASARRUFUYDU"

Geçtiğimiz sene yapılan genel kurulda alınan aidat değişikliği hakkında konuşan Vefa Küçük, "Geçen sene yapılan seçimli genel kurulda başkan ve yönetimin isteği ile aidat değişti. Bu yönetimin tasarrufuydu. Başkan ve yönetime kimse bir laf edemiyor, bunun günahını bana kesiyorlar. Beni bu konularda geri adım attırmayı ve yıldırmayı düşünüyorsanız, her türlü suçlamayı göğüslemeye hazırım. Fenerbahçe'ye hizmetten dönersem namerdim. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe sevdalısı, hürriyetinden mahrum olmuş, maddi ve manevi zarara uğramıştır. Biz sevgi ve saygı çerçevesinde birbirimizi kırmadan 4 sene birlikte hizmet ettik. Bugün sayın başkanla da 4'üncü senemiz. Kendisinin de zor tarafları var. Benim de kendime göre kusurlarım var. Hem Aziz başkana hem de Ali başkana tenkitlerimi yaptım. Diğer kulüplerdeki gibi bunların şovunu yapmadım. Ben Fenerbahçe'nin menfaatlerine göre davrandığım için kabahatlerim var. Aziz başkan dün bir basın toplantısı yaptı. O basın toplantısında 3 Temmuz'daki acıları ve yaşatanları dava edeceğini beyan etti. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi bu yüzden zarar gören herkese destek verdiğimizi hukuk savaşında yanlarında olduğumuzu alenen beyan etmek istiyorum. 3 Temmuz kulübümün yaşayabileceği en makus olaylardan bir tanesiydi. Aziz Yıldırım'ı seven sevmeyen bir araya gelerek onlara moral verdik. Bugün de desteğimizi sürdürüp yanlarında olmamız gerekmektedir. Ali başkan ile Aziz başkan dönemindeki gibi uyum içinde çalıştık. Biz böyle bir 8 sene geçirdik. Böyle 4 sene daha geçirecek, diğer 2 başkan adayımız seçilmeleri durumunda yönetime destek versinler" diye konuştu.

"ATATÜRK BİZİM BAŞ TACIMIZDIR"

Öte yandan Vefa Küçük, Samsun'da Atatürk heykeline yapılan saldırı ile ilgili olarak ise şunları dile getirdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli bugüne kadar indirilmemiştir bugünden sonra da indirilmeyecektir. Atatürk bizim baş tacımızdır."