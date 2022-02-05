Teknik direktörlük koltuğunu geçici olarak İsmail Kartal'a teslim eden Fenerbahçe'de yeni sezon için temaslar Joachim Löw'le yoğunlaşmışken, Hollanda'da sarı lacivertlileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni hocada flaş gelişme! Joachim Löw ve Roger Schmidt...
Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlamak istiyor. Sarı-lacivertliler dünya çapında bilinen isimlere yoğunlaşırken, Joachim Löw ile temaslara başlanmıştı. Başkan Ali Koç'un gönlünde yatan isim her ne kadar Löw olsa da, daha önce de istediği Roger Schmidt'te ise flaş bir gelişme yaşandı. Yeni hocada nihai karar ise onunla görüştükten sonra verilecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Başkan Ali Koç'un gözdelerinden Roger Schmidt, yeni sezonda PSV'de çalışmayacağını belirterek Hollanda devinin sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi. 54 yaşındaki Alman hocanın yeni ufuklara yelken açma kararı Fenerbahçe camiasında heyecanla karşılandı.
TECRÜBE FARKI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Joachim Löw her ne kadar Başkan Ali Koç'un gönlünde yatan aslan olsa da, Alman hoca ile defalarca görüşen ve prensipte anlaşan Koç'un nihai kararını Schmidt'le kuracağı temastan sonra vereceği öne sürüldü.