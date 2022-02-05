FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni hocada flaş gelişme! Joachim Löw ve Roger Schmidt...

Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlamak istiyor. Sarı-lacivertliler dünya çapında bilinen isimlere yoğunlaşırken, Joachim Löw ile temaslara başlanmıştı. Başkan Ali Koç'un gönlünde yatan isim her ne kadar Löw olsa da, daha önce de istediği Roger Schmidt'te ise flaş bir gelişme yaşandı. Yeni hocada nihai karar ise onunla görüştükten sonra verilecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 10:49 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022- 10:50