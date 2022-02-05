Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’de birçok takımda forma giyen Kocaelispor’un deneyimli kalecisi Korcan Çelikay, açıklamalarda bulundu. Genç kalecilerin sayısının arttığını ifade eden Korcan Çelikay, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’ın Avrupa’da iyi bir yere gitmesini istediğini söyleyerek, "Kendisiyle de 2-3 yıl çalıştım. Onunla birlikte çok sayıda genç oyuncu yetişip Avrupa’ya açılsın" diye konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Kocaelispor'un tecrübeli kalecisi Korcan Çelikay, açıklamalarda bulundu. Korcan, Fenerbahçeli Altay Bayındır hakkında konuştu.

"ALTAY, AVRUPA'DA İYİ BİR YERE GİTSİN"

Genç kalecilerin sayısının arttığını ifade eden Korcan Çelikay, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın Avrupa'da iyi bir yere gitmesini istediğini söyleyerek, Genç kaleciler kaleyi devralmaya başladı. Bütün oyuncular hata yapıyor ama kalede olduğunda gol oluyor. Kalede hatanın telafisi olmuyor. Genç kalecileri de çok fazla eleştirerek eziyoruz. Olmuyor, kaleci böyle yetişmiyor. Ruhen ve mental olarak bunu kaldıramayabilir. Genç kalecilere tavsiyem fiziken gelişirken, ruhen de kendilerini geliştirsinler. Özgüvenlerini kaybetmesinler. Genç kaleciler de oynayabilir. Onlara güvensinler. Altay'ın Avrupa'da iyi bir yere gitmesini çok istiyorum. Kendisiyle de 2-3 yıl çalıştım. Onunla birlikte çok sayıda genç oyuncu yetişip Avrupa'ya açılsın" diye konuştu.