Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, ikinci yarı toparlanmak için ara transfer çalışmalarına hız verdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sol beke Charalampos Lykogiannis takviyesi! Prensipte anlaşıldı
Milli ara nedeniyle liglere ara verilirken, Fenerbahçe bu arayı Antalya'da kampa girerek geçirdi. Filip Novak'ı sakatlığa kurban eden sarı-lacivertliler, bu bölgeyi güçlendirmek için harekete geçti. İtalya basını ise Kanarya'nın Cagliari forması giyen Yunan sol bek Charalampos Lykogiannis ile prensipte anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler birçok isim için temaslarını sürdürürken İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...
İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya paylaşıma ve fotomac.com.tr'nin derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin Cagliari forması giyen Yunan sol bek oyuncusu Charalampos Lykogiannis ile 2024 yılına kadar sürecek kontrat üzerine prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.