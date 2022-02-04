FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de Başakşehir maçında 4 isim yok! Ozan Tufan...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcunun forma giyemeyeceği kesinken, 2 oyuncu ise belirsizliğini koruyor. Sezon başında Watford'a kiralanan ve devre arasında F.Bahçe'ye geri dönen Ozan Tufan'ın bu maçta oynayıp oynayamayacağı ise belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 13:13