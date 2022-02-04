Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Kemal Yılmaz üstlenecek.
FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de Başakşehir maçında 4 isim yok! Ozan Tufan...
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcunun forma giyemeyeceği kesinken, 2 oyuncu ise belirsizliğini koruyor. Sezon başında Watford'a kiralanan ve devre arasında F.Bahçe'ye geri dönen Ozan Tufan'ın bu maçta oynayıp oynayamayacağı ise belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde, hedef Medipol Başakşehir'i mağlup ederek üst sıralara tırmanmak. Yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde 3 maça çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda; 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, lige verilen ara öncesinde oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
4 İSİM FORMA GİYEMEYECEK, 2 İSİM BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşılaşmasın öncesinde 4 eksik bulunuyor. Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak sakatlıkları nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında formasından uzak kalacak. Ayrıca sarı kart cezalısı Serdar Aziz de önemli karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.