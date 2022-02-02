Fenerbahçe'den sezon başında ayrılan ve sakatlığı nedeniyle futbol hayatı bitti gözüyle bakılan Diego Perotti, İtalya'ya döndü. 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Serie A ekibi Salernitana'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'den sezon başında ayrılan ve sakatlığı nedeniyle futbol hayatı bitti gözüyle bakılan Diego Perotti, İtalya'ya döndü. 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Serie A ekibi Salernitana'ya transfer oldu. Ligde son sırada yer alan ekibin kadrosunda dünyaca ünlü futbolcu 36 yaşındaki Franck Ribery de bulunuyor.