Fenerbahçe'den sezon başında ayrılan ve sakatlığı nedeniyle futbol hayatı bitti gözüyle bakılan Diego Perotti, İtalya'ya döndü. 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Serie A ekibi Salernitana'ya transfer oldu. Ligde son sırada yer alan ekibin kadrosunda dünyaca ünlü futbolcu 36 yaşındaki Franck Ribery de bulunuyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Perotti İtalya’ya döndü
Fenerbahçe'den sezon başında ayrılan ve sakatlığı nedeniyle futbol hayatı bitti gözüyle bakılan Diego Perotti, İtalya'ya döndü. 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Serie A ekibi Salernitana'ya transfer oldu.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2022- 06:40