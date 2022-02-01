Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna bir sol bek katmak isteyen sarı lacivertlilerin, Premier Lig ekiplerinden Watford forması giyen Danny Rose'a transfer teklifi yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda özellikle sol bek mevkisi için çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertlilerin gündemine yıldız bir isim geldi. Kanarya'nın, Premier Lig ekiplerinden Watford forması giyen Danny Rose'a transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe, yıldız futbolcu için İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulundu.

31 yaşındaki deneyimli futbolcu, kariyerinde Tottenham ve Newcastle United gibi takımların da formasını giymişti.