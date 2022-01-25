Fenerbahçe'de eski performansından uzak kalan Dimitrios Pelkas'ın takımdan ayrılması gündemde. Sarı lacivertlilerden daha önce Allahyar Sayyadmanesh'i kiralayan Zorya Luhansk'ın bu kez de Pelkas için devrede olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Dimitris Pelkas'a Zorya Luhansk talip oldu. Yunanistan'dan Sportime, Fenerbahçe'den daha önce Allahyar Sayyadmanesh'i kiralayan Ukrayna ekibinin, Pelkas ile ilgilenen birkaç kulüpten birisi olduğunu yazdı. Fotomaç'ın derlediği haberde, önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin olacağı ifade edildi. İnternet sitesi, PAOK'un ise Pelkas için bir girişimi olmadığını bildirdi.