Fenerbahçe'den TFF'ye Trabzonspor başvurusu!

Fenerbahçe, Trabzonspor'un resmi internet sitesinde yer alan bir yazı için bilgilendirme metni paylaştı ve TFF'ye başvurulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 17:31