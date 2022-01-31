Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de golcü arayışları kapsamında gündemde olan Divock Origi için Liverpool'a yeni bir teklif yapıldı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'nin Liverpool'da şans bulamayan Divock Origi için de yeni teklif yaptığı bildirildi. Fotomaç'ın derlediği habere göre Jurgen Klopp'un forvet hattındaki eksikler nedeniyle bu transfere henüz onay vermekten uzak olduğu ifade edildi. Belçikalı santrfor, bu sezon Premier Lig'de sadece 3 maçta 38 dakika şans bulurken 2 gole imza attı. İngilizler, 26 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den aldığı teklifin çok cazip olduğunu dile getirdi.