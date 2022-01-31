Fenerbahçe'de gündem Origi! Yeni teklif sunuldu

Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de golcü arayışları kapsamında gündemde olan Divock Origi için Liverpool'a yeni bir teklif yapıldı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 06:40