Southampton'ın birkaç gün içinde Fenerbahçe'ye kararını bildirmesi bekleniyor. Avrupa'da transfer sezonunun bugün sona erecek olması Fenerbahçe'nin elini bir hayli güçlendiriyor. Eğer Djenepo bugün başka bir kulübe satılmaz ya da kiralanmazsa Fenerbahçe bu transferde yalnız kalacak. 23 yaşında ve 1.77 boyunda olan Moussa Djenepo sol kanat dışında sağ kanatta da forma giyebiliyor.



