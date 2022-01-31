Ara transfer döneminde kadrosuna nokta atışlar yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'den önemli bir hamle daha geldi. Takvim'in derlediği habere göre Sarı-Lacivertliler, Premier Lig ekibi Southampton'ın Mali'li sol kanat oyuncusu Moussa Djenepo'yu kiralamak için İngiliz kulübüne teklifte bulundu.
Fenerbahçe'den kanat transferi! Moussa Djenepo...
Fenerbahçe'de gündem takıma yapılması planlanan transferlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde özellikle kanat oyuncu kapsamında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın Mali'li sol kanat oyuncusu Moussa Djenepo için girişimler başladı. Fenerbahçe, İngiliz ekibine teklifte bulundu. (FB spor haberleri)
Ara transfer döneminde kadrosuna nokta atışlar yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'den önemli bir hamle daha geldi. Takvim'in derlediği habere göre Sarı-Lacivertliler, Premier Lig ekibi Southampton'ın Mali'li sol kanat oyuncusu Moussa Djenepo'yu kiralamak için İngiliz kulübüne teklifte bulundu.
Southampton'ın birkaç gün içinde Fenerbahçe'ye kararını bildirmesi bekleniyor. Avrupa'da transfer sezonunun bugün sona erecek olması Fenerbahçe'nin elini bir hayli güçlendiriyor. Eğer Djenepo bugün başka bir kulübe satılmaz ya da kiralanmazsa Fenerbahçe bu transferde yalnız kalacak. 23 yaşında ve 1.77 boyunda olan Moussa Djenepo sol kanat dışında sağ kanatta da forma giyebiliyor.
DEĞERİ 11 MİLYON EURO
22 kez Mali Milli Takım forması giyen Djenepo'nun güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro civarında. Djenepo, Southampton dışında Belçika Ligi'nde Standard Liege forması da giymişti. Fenerbahçe'nin yaptığı teklifte satın alma opsiyonunun olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.