Sezon başında Fenerbahçe'nin başına getirilen ve alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu. Portekizli çalıştırıcının, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın başına geçeceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu.

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre; deneyimli teknik adam, geçtiğimiz günlerde Rafa Benitez ile yollarını ayıran Everton'ın başına geçecek.

İngiliz kulübünün Pereira ile anlaşmaya verdiği ve tecrübeli çalıştırıcının teknik ekibiyle salı günü İngiltere'ye gideceği belirtildi.

2015/2016 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, bu sezon sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 25 maçta 11 galibiyet 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.