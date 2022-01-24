Fenerbahçe'nin geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu.
Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre; deneyimli teknik adam, geçtiğimiz günlerde Rafa Benitez ile yollarını ayıran Everton'ın başına geçecek.
İngiliz kulübünün Pereira ile anlaşmaya verdiği ve tecrübeli çalıştırıcının teknik ekibiyle salı günü İngiltere'ye gideceği belirtildi.
2015/2016 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, bu sezon sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 25 maçta 11 galibiyet 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.
❗️Exclusivo. Vítor Pereira e a sua equipa técnica viajam amanhã para a assinar com o #Everton. Já existe acordo total entre o treinador e a equipa inglesa. 🇵🇹🤝🏴 #PremierLeague #EvertonFC pic.twitter.com/Vp72bGf99w— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 23, 2022