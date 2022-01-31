Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'ye Haris Seferovic transferinde kötü haber!
Süper Lig'de bu sezon zirve yarışının uzağında kalan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına daha iddialı girmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin golcü takviyesi için gündeminde aldığı Haris Seferovic'ten kötü haber geldi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde ilk hedef forvet mevkisi... Bu bölge için gündeminde önemli oyuncuları alan Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden biri de Haris Seferovic'ti. Ancak İsviçreli santrfordan kötü haber geldi.
Fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Portekiz basını O Jogo'dan derlediği haberde, 29 yaşındaki tecrübeli golcü takımından ayrılmak istemiyor. Benfica'nın da Seferovic için yüksek bir teklif gelmemesi halinde oyuncusunu bırakmaya niyetli olmadığı bildirildi.