Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin altında kalan Dimitrios Pelkas'a talip çıktı. Yunanistan'dan Sportime'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin daha önce Allahyar Sayyadmanesh'i kiraladığı Zorya Luhansk, Pelkas için harekete geçti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ukrayna basını duyurdu! Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas Zorya Luhansk yolcusu
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Dimitrios Pelkas ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcuya Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımı talip oldu. Transfer için önümüzdeki günlerde görüşmelerin olacağı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 12:13 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022- 12:18
28 yaşındaki Yunan oyuncu ile ilgilenen birçok kulüpten birinin Zorya olduğu ve önümüzdeki günlerde görüşmelerin olacağı kaydedildi. Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un da söylentilerde adı geçse de bu yönde bir girişim olmadığı da belirtildi.
BU SEZON 20 MAÇTA 1 GOL
Fenerbahçe'nin PAOK'tan 2.2 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay ile Ekim 2020'de transfer ettiği Pelkas, bu sezon 20 maçta 1 gole imza atabildi.