28 yaşındaki Yunan oyuncu ile ilgilenen birçok kulüpten birinin Zorya olduğu ve önümüzdeki günlerde görüşmelerin olacağı kaydedildi. Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un da söylentilerde adı geçse de bu yönde bir girişim olmadığı da belirtildi.