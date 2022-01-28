Fenerbahçe devre arasında ilk transferini gerçekleştirmek üzere... Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir peşinde olduğu Fildişi Sahilli sol bekin kulübü Reims ile 1.5 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Bonservisi de belli oldu! Fenerbahçe'nin ilk transferi Ghislain Konan
Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın talimatları doğrultusunda ilerleyen sarı lacivertliler, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir Kanarya'nın gündeminde olan Ghislain Konan, çubuklu formayı giymeye çok yakın. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; oyuncu ile görüşmeler devam ederken mutlu sonun yakın olduğu ifade ediliyor. Anlaşma sağlanırsa Konan, İstanbul'a davet edilecek.
Öte yandan Konan, Fildişi Sahili'nin Mısır'a penaltılarla elenmesiyle Afrika Kupası defterini kapattı. 26 yaşındaki sol bek bu sezon Reims formasıyla Ligue 1'de 17 maça çıkarken 1 gol+2 asistlik katkı sağladı.