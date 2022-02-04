FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Layvin Kurzawa adım adım Fenerbahçe'ye! İsmail Kartal onay verirse...

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Sivasspor maçında Filip Novak'ın sakatlanarak oyundan çıkması, teknik direktör İsmail Kartal'ın da oyun planında değişikliğe gitmesine neden oldu. Orijin bir sol bek isteyen deneyimli çalıştırıcının bu isteğini gerçekleştirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Reims'te forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ghislain Konan'la her konuda anlaşsa da; menajerinin ekstra ücretler istemesi sebebiyle mutlu sona ulaşamamıştı. Menajerler Kanarya'ya sürpriz bir öneride bulundu ve Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Layvin Kurzawa'yı getirebileceklerini iletti. İşte transferdeki detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 10:28