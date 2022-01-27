Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Tivibuspor'da katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Aykut Kocaman'dan Alex de Souza'ya flaş sözler! "Aynısını yaşayacak"
Geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına konuşan Alex de Souza, o dönemki teknik direktör Aykut Kocaman için, "Çalıştığım en kötü teknik adamdı." ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili deneyimli çalıştırıcıdan bir açıklama geldi ve "Şimdi antrenörlük yapıyor, o da aynı şeyleri yaşayacak." şeklinde konuştu. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kocaman açıklamasında Fenerbahçe'nin başında olduğu dönemde Alex de Souza ile yaşadıklarını anlattı. Kocaman açıklmasında Türk futbolunun çok sıkıntılı bir duruma doğru gittiğini belirtirken, yaşananlardan hala ders alınmadığının açtını çizdi. İşte Aykut Kocaman'ın o sözleri...
"Ne Valbuena ne Alex ne de başka bir oyuncuyla ilgili bireysel olarak duygularımın getirdiği olumsuzlukla hareket etme tarafım hiç olmadı. Sportif tarafta çok net rakamlar ortada. Ben, rakamlara ve gözleme inanıyorum. Alex ile ilgili ben bir şeyler söylesem de bu yaygın bir çete tarafından organize algı benimle ilgili yine yapılacak."