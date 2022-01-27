"Ne Valbuena ne Alex ne de başka bir oyuncuyla ilgili bireysel olarak duygularımın getirdiği olumsuzlukla hareket etme tarafım hiç olmadı. Sportif tarafta çok net rakamlar ortada. Ben, rakamlara ve gözleme inanıyorum. Alex ile ilgili ben bir şeyler söylesem de bu yaygın bir çete tarafından organize algı benimle ilgili yine yapılacak."