UĞUR ÇİFTÇİ KİMDİR?

4 Mayıs 1992'de Sivas'ta dünyaya gelen Uğur Çiftçi, sol bek mevkiinde forma giyiyor. Tecrübeli futbolcu tercih edilmesi halinde sol ön ve sağ bekte de forma giyebiliyor. Uğur Çiftçi, sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.