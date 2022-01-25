Sarı-lacivertliler forvet için Aleksandar Pesic'i gündemine aldı. Hull City'nin de istediği Sırp golcü için Fatih Karagümrük ile yönetimin bir görüşme yaptığı bildirildi. Bu sezon 21 maçta 12 gol atan Pesic, Süper Lig Gol Krallığı yarışında zirvede yer alıyor. 29 yaşındaki oyuncu ligde ayrıca 2 de asist gerçekleştirdi. Tecrübeli santrfor, Maccabi Tel Aviv'den geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Karagümrük'e gelmişti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Aleksandar Pesic hamlesi! Fatih Karagümrük'e teklif yapıldı
Devre arasında takıma bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe'de, gündem Aleksandar Pesic. Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir performansı gösteren golcü futbolcu için tekllf yapan sarı lacivertliler, İstanbul ekibi onay verirse transferi bitirecek. İşte detaylar...
11 TAKIMDA OYNADI
Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, OK Girit, FC Seoul ve Al İttihad gibi ekiplerde forma giyen Pesic, kariyerinde 11 farklı takımda toplamda 96 gol atıp, 41 asist gerçekleştirdi. Sırbistan Milli Takımı'nda 1 kez yer alan oyuncu için Fenerbahçe'nin Karagümrük'e hem para hem de takas alternatifleri sunduğu belirtiliyor. Olumlu yanıt gelmesi halinde tecrübeli forvet kadroya katılacak. Aksi halde ise alternatiflere yönelinecek. Mutlaka bir golcü alınacak.
HULL CITY'Yİ REDDETTİ
Fotomaç'ın haberine göre; Aleksandar Pesic yaptığı açıklamada Hull City'nin transfer teklifini reddettiğini, İstanbul'da kalacağını söyledi. Sırp golcü, "Bana gösterdiği ilgiden dolayı Acun Ilıcalı'ya teşekkürler. Ailemle konuştuktan sonra İstanbul'da kalmaya karar verdim" dedi. Pesic'in bu açıklaması sonrası Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali arttı.