Sarı-lacivertliler forvet için Aleksandar Pesic'i gündemine aldı. Hull City'nin de istediği Sırp golcü için Fatih Karagümrük ile yönetimin bir görüşme yaptığı bildirildi. Bu sezon 21 maçta 12 gol atan Pesic, Süper Lig Gol Krallığı yarışında zirvede yer alıyor. 29 yaşındaki oyuncu ligde ayrıca 2 de asist gerçekleştirdi. Tecrübeli santrfor, Maccabi Tel Aviv'den geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Karagümrük'e gelmişti.