Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle Filip Novak'ın da sakatlanmasının üzerine teknik direktör İsmail Kartal, sol bek bölgesine acil takviye istedi. Bu sebeple arayışlara giren Kanarya, listedeki isimlerden Ghislain Konan için Reims ile temas kurdu. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe sol bek için de ilk hamlesini yaptı. Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın Filip Novak'ın sakatlığı sonrası bu mevkiye acil takviye istemesi üzerine harekete geçen yönetim, listedeki isimlerden Ghislain Konan için Reims ile temas kurdu. Fransız ekibinden, 26 yaşındaki sol bekin finansal durumu hakkında bilgi istendiği öğrenildi. İstenen rakamın uygun olması halinde resmi teklif yapılması bekleniyor.