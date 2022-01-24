Fenerbahçe sol beke takviye yapmak için düğmeye bastı. Filip Novak'ın sakatlığının uzun sürecek olması, teknik direktör İsmail Kartal'ın da bu mevkiye acil transfer istemesinin ardından harekete geçen yönetimin elinde geniş bir liste var.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de ilk hedef sol bek! İşte listedeki 2 aday
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor deplasmanında Filip Novak'ın sakatlanması sonrası Fenerbahçe, sol bek bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertli takıma menajerler, Ghislain Konan ve Nico Schulz'u önerdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; Reims'ten Ghislain Konan, sezon başında da gündeme gelen Borussia Dortmund'lu Nico Schulz ilk adaylar. Fildişi Sahilli Konan, 26 yaşında. Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için uygun bir bedelle alınma ihtimali var.
28 yaşındaki Schulz'un ise 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Başka isimlerle de görüşüldüğü, en kısa sürede bir sol bekin kadroya dahil edileceği ifade edildi.