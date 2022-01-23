Kanarya'da Galatasaray maçında attığı golden sonra çıkış yakalayan Miguel Crespo, dün de sahanın iyi isimleri arasındaydı. Orta alanda savaşçı oyunuyla dikkat çeken Portekizli, 2'şer top kapma ve pas arasıyla oynadı. Crespo, 4 kez de top uzaklaştırmayı başardı. 57 kez topla buluşan başarılı orta saha, yüzde 74 pas isabeti yakaladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sivasspor maçında Miguel Crespo'dan etkili performans!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'la karşılaştı. Bu mücadelede sarı-lacivertlilerden Miguel Crespo etkili performansıyla dikkat çekti. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 06:40