Kanarya'da Galatasaray maçında attığı golden sonra çıkış yakalayan Miguel Crespo, dün de sahanın iyi isimleri arasındaydı. Orta alanda savaşçı oyunuyla dikkat çeken Portekizli, 2'şer top kapma ve pas arasıyla oynadı. Crespo, 4 kez de top uzaklaştırmayı başardı. 57 kez topla buluşan başarılı orta saha, yüzde 74 pas isabeti yakaladı.