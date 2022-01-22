Sivasspor Fenerbahçe maçında Filip Novak sedyeyle oyundan çıktı!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Mücadelenin 53. dakikasında Filip Novak sakatlandı ve sedyeyle oyun kenarına alındı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 17:22 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022- 17:26
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk oldu.
Mücadelenin 53. dakikasında Filip Novak sakatlandı ve sedyeyle oyun kenarına alındı.
Novak'ın yerine Dimitrios Pelkas oyuna girdi.
İşte o an:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
DİĞER HABERLER