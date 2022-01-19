Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay'ı konuk etti. Sarı lacivertliler İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun'un golleriyle mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Böylelikle Kadıköy'de İsmail Kartal, ilk iç saha maçından galip ayrılmış oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Altay'ı konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

Fenerbahçe'nin gollerini 37. dakikada İrfan Can Kahveci ve 72. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Altay'ın tek golü ise 14'te Rayan'dan geldi.

İRFAN CAN VE SERDAR İŞ BİRLİĞİ!

Sarı lacivertlilerin milli futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun, ilk 11'de başladıkları maçta 1'er gol ve 1'er asist kaydederek maçın yıldızı oldular.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 36 puana yükseldi, Altay ise 18 puanda kaldı.

KARTAL UZUN SÜRE SONRA F.BAHÇE KULÜBESİNDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 6,5 yılı aşkın bir sürenin ardından sarı-lacivertlilerin başında taraftarlarının önüne çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, Kadıköy'de takımın başında yer aldı. 6,5 yıl sonra görevine dönen Kartal, ikinci maçını taraftarı önünde oynadı.

Kartal, son olarak 2014-2015 sezonun son maçında Kasımpaşa karşısında 30 Mayıs 2015'te sarı-lacivertli taraftarların önüne çıkmıştı.

F.BAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Altay karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Berke Özer, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Muhammed Gümüşkaya ile Burak Kapacak kadroda yer almadı.

ERTUĞRUL ÇETİN İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Ertuğrul Çetin, Altay karşısında ligde ilk kez ilk 11'de forma giydi.

18 yaşındaki file bekçisi, Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda maça ilk 11'de başladı.

Ertuğrul, Fraport TAV Antalyaspor maçında Berke'nin sakatlanması sonrasında oyuna dahil olmuştu.

Öte yandan Ertuğrul Çetin'in kalede yer almasıyla yedek kaleci ise Bartu Kulbilge oldu.

MESUT YEDEK BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Altay karşısında yedek soyundu.

İsmail Kartal'ın 21. haftada Antalyaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Mesut, Altay karşısında teknik direktöründen forma şansı bekledi.

ALTAY'DA 3 EKSİK

Altay, Fenerbahçe maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cebrail Karayel ile Serge Aka'nın yanı sıra Gabon Milli Takımı'nda yer alan Poko, Fenerbahçe maçında yer alamadı.

KARTAL'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri İsmail Kartal lehine tezahüratta bulundu.

Deneyimli teknik adam da taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçe'nin Altay ile oynadığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi.

Müsabaka sırasında tribünlerde büyük boşluklar gözlemlendi.

Öte yandan karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık'ın fotoğrafı "Seni Unutmayacağız" ifadesiyle skorboarda yansıtıldı.