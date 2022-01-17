Takvim'de yer alan habere göre bu gelişmeler üzerine şu anda İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başkan Ali Koç'un yarın Löw ile bir kez daha görüşmek için Almanya'ya geçeceği öğrenildi. Başkan Ali Koç, PSG iddiaları daha fazla dallanıp budaklanmadan Alman teknik adamdan imza sözü almaya çalışacak. Fenerbahçe yönetimi, şu ana kadar Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den talep ettiği tüm istekleri kabul etmişti. Yarın Almanya'da gerçekleşecek görüşmenin son derece kritik olduğu ifade ediliyor.