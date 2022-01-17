Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya da kötü başlayan Fenerbahçe'de olumsuz tablo devam ediyor. Geçen hafta evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından da 1-1'lik beraberlikle döndü. İki haftada 5 puan daha kaybeden ve zirve mücadelesinden iyice kopan takımın saha içindeki görüntüsü, oyuncuların hali şampiyonluk için camiada umutları bitirmiş durumda. İstatistikler ise yerlerde...



