Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler
Fenerbahçe'de, Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirildi. Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'la karşılaşacak olan sarı lacivertliler, maçın hazırlıklarını yaptığı İsmail Kartal yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. İşte idmandan kareler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 20:25
Sarı-lacivertli ekipte yeni teknik direktör İsmail Kartal da takımla ilk idmanına çıktı.
Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı.