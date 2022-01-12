Fenerbahçe'de İsmail Kartal ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Fenerbahçe'de, Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirildi. Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'la karşılaşacak olan sarı lacivertliler, maçın hazırlıklarını yaptığı İsmail Kartal yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. İşte idmandan kareler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 20:25