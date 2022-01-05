05 Ocak 2022, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Berke Özer ile devam

Berke Özer ile devam
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi başarıyla koruyan Berke Özer'in kontrat görüşmeleri olumlu ilerliyor. Genç eldiven Fenerbahçe ile 3.5 yıllık yeni sözleşme imzalamaya sıcak yaklaşıyor.

Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi başarıyla koruyan Berke Özer'in kontrat görüşmeleri olumlu ilerliyor. Genç eldiven Fenerbahçe ile 3.5 yıllık yeni sözleşme imzalamaya sıcak yaklaşıyor. 21 yaşındaki kalecinin tek isteği Altay döndüğünde de süre bulmaya devam etmek. Berke son görüşmesini Ali Koç ile yapacak. Başkan Koç'un koronavirüs karantinasının bitmesini bekliyor.
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