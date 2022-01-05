05 Ocak 2022, Çarşamba
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Berke Özer ile devam
Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi başarıyla koruyan Berke Özer'in kontrat görüşmeleri olumlu ilerliyor. Genç eldiven Fenerbahçe ile 3.5 yıllık yeni sözleşme imzalamaya sıcak yaklaşıyor.
Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi başarıyla koruyan Berke Özer'in kontrat görüşmeleri olumlu ilerliyor. Genç eldiven Fenerbahçe ile 3.5 yıllık yeni sözleşme imzalamaya sıcak yaklaşıyor. 21 yaşındaki kalecinin tek isteği Altay döndüğünde de süre bulmaya devam etmek. Berke son görüşmesini Ali Koç ile yapacak. Başkan Koç'un koronavirüs karantinasının bitmesini bekliyor.
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