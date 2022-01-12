FENERBAHÇE HABERLERİ: Alex de Souza'dan İsmail Kartal paylaşımı!

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile anlaşma sağladı. Sarı lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza da resmi sosyal medya hesabı üzerinden Kartal'a başarılar diledi. İşte o paylaşım... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından İsmail Kartal ile anlaşma sağlandı.

Sarı lacivertlilerden yapılan resmi açıklamada, Kartal'ın sezon sonuna kadar takımın başında bulunacağı ifade edildi.

Sao Paulo'nun genç takımını çalıştıran Brezilyalı efsane Alex de Souza da, resmi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda eski hocası İsmail Kartal'a başarı dileğinde bulundu.

Alex, paylaşımında, "Başarılar İsmail hoca" ifadesini kullandı.

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