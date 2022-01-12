Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından İsmail Kartal ile anlaşma sağlandı.
Sarı lacivertlilerden yapılan resmi açıklamada, Kartal'ın sezon sonuna kadar takımın başında bulunacağı ifade edildi.
Sao Paulo'nun genç takımını çalıştıran Brezilyalı efsane Alex de Souza da, resmi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda eski hocası İsmail Kartal'a başarı dileğinde bulundu.
Alex, paylaşımında, "Başarılar İsmail hoca" ifadesini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Başarılar İsmail hoca⚽️ pic.twitter.com/Ujp1riWuVp— Alex de Souza (@Alex10) January 12, 2022