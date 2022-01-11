Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda birçok isimle tamasa geçen sarı-lacivertliler, Bursaspor'un eski forveti Cedric Bakambu'yu da gündemine almıştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Kanarya'nın listesindeki Cedric Bakambu'nun yeni takımı...
Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna bir forvet katmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden birisi de Cedric Bakambu'ydu. Sarı lacivertlilerin de ilgisi olduğu öğrenilen oyuncunun yeni takımını Fransız basını duyurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2022- 17:18
Fotomac.com.tr'nin dış basından derlediği habere göre; Çin ekibi Beijing Guoan'dan ayrılan ve boşta olan 31 yaşındaki Demokratik Kongolu golcü, transferde tercihini yaptı... Fransız basını, Bakambu'nun Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
L'Equipe'de yer alan haberin detaylarında; Marsilya'nın Bakambu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Bakambu'nun sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından Marsilya'nın transferi resmen açıklayacağı ifade edildi.