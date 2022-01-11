FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Barcelona Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Samuel Umtiti'nin sözleşmesini uzattı!
İspanya La Liga devi Barcelona, yıldız oyuncusu Samuel Umtiti'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Fransız stoper, 2026 yılına kadar Barcelona forması giyecek.
İspanya La Liga devi Barcelona, takımdan gönderileceği konuşulan Samuel Umtiti'nin sözleşmesini sürpriz bir kararla uzattı.
İsmi birçok takımla anılan ve Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan Fransız stoperin sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.
Böylece Umtiti'nin Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali kesin olarak ortadan kalktı.
FC Barcelona and @samumtiti have reached an agreement to extend the latter's contract until 30 June 2026. The French defender is reducing a part of the salary that he was due to receive in the year and a half remaining on his contract.— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 10, 2022
More info 👉 https://t.co/0UzCLewHDM pic.twitter.com/hNdmR2iBBP
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