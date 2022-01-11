11 Ocak 2022, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Barcelona Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Samuel Umtiti'nin sözleşmesini uzattı!

Kanarya’nın gündemindeydi! Barça’dan Umtiti kararı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.01.2022

İspanya La Liga devi Barcelona, yıldız oyuncusu Samuel Umtiti'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Fransız stoper, 2026 yılına kadar Barcelona forması giyecek.

İspanya La Liga devi Barcelona, takımdan gönderileceği konuşulan Samuel Umtiti'nin sözleşmesini sürpriz bir kararla uzattı.

İsmi birçok takımla anılan ve Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan Fransız stoperin sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

Böylece Umtiti'nin Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali kesin olarak ortadan kalktı.

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