FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Adana Demirspor karşısında! İşte Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında kalmak isteyen sarı lacivertliler bu maçı kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan Adana ekibi ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almanın peşinde. İşte Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, ikinci yarıya bu akşam Adana Demirspor maçıyla start verecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin gerisinde kapatan sarı-lacivertliler, 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Hedef; sahadan galibiyetle ayrılıp lider Trabzonspor ile farkı 14 puanda tutmak. Vitor Pereira ile yollarını ayıran Kanarya sahaya yine geçici teknik sorumlu ile çıkacak.

ALTAY BAYINDIR & BALOTELLI YOK

Henüz yeni bir teknik adam göreve başlamadığı için Adana Demirspor'a karşı da kulübede Zeki Murat Göle görev yapacak. Sarı-lacivertlilerde rehabilitasyon süreci devam eden kaleci Altay Bayındır ile Luiz Gustavo ve Mergim Berisha maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Crespo ve Nazım Sangare de kadroda yok. Konuk ekipte de koronavirüs testi pozitif çıkan ve İtalya'daki evinde izolasyona alınan Mario Balotelli ile Afrika Kupası'na giden Simon Deli kadroda yok.

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 3'er sarı kartları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, Adana Demirspor karşısında da sarı kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Mesut, İrfan Can, Valencia.

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Samet, Sanuç Talha, Kaan, Gökhan, Stambouli, Bjarnason, Vargas, Yunus, Assombalonga. (Fotomaç)

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