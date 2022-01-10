Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? | Fenerbahçe Adana Demirspor CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Son 3 maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler bu serisini devam ettirmek istiyor. Adana temsilcisi ise son 4 maçında 10 puan topladı ve yükselişini devam ettirme peşinde... Dev karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Valencia.
Adana Demirspor: Muriqi, Svensson, Samet, Tayyib, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.
FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.
5 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanına götürülemeyecek.
İKİ TAKIM LİGDE 36. KEZ KARŞILAŞACAK
Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.
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