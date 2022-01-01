FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Portekiz rüzgarı esecek! Hedefte Abdu Conte ve Jackson Porozo var

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertliler, gözüne Portekizli 2 yıldızı kestirdi. Kanarya'nın Moreirense'den sol bek Abdu Conte ve Boavista’nın Ekvadorlu stoperi Jackson Porozo ile ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar...

Ara transfer dönemi 12 Ocak'ta başlayacak. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için Portekiz'den iki yeni iddia geldi. İlki sol bek. Sarı-lacivertlilerin, Moreirense'de forma giyen Abdu Conte için temaslarda bulunduğu belirtildi. Gine asıllı Portekizli futbolcu, 23 yaşında. Bu sezon 18 maçta 1 asist yapan Conte sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabiliyor... Fotomaç'ın haberine göre; diğer isim ise Jackson Porozo. Boavista takımında forma giyen ve Bordeaux'nun da gündeminde olan 21 yaşındaki Ekvadorlu, 14 maçta şans buldu. 2 kez milli formayı giyen Porozo için Valencia'dan görüş alınması bekleniyor.

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