İtalyanlar duyurdu! Milan'da Simon Kjaer'in yerine Attila Szalai geliyor
İtalya Seri A takımlarından Milan, yaşadığı sakatlık sonucu sezonu kapatan Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer'in yerine devre arası transfer döneminde Attila Szalai'yi kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte İtalyan medyasında yer alan haberin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İtalyan medyasına göre kırmızı-siyahlıların listesindeki isimlerden biri de Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Macar futbolcusu Attila Szalai.
İtalyan medyasına göre Milan'ın bu bölge için listesinde 3 futbolcu var.
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de top koşturan 21 yaşındaki Sven Botman ve Paris Saint-Germain'in 25 yaşındaki oyuncusu Abdou Diallo, kırmızı-siyahlıların öncelik verdiği isimler.
Ancak bu iki oyuncunun da maliyetlerinin yüksek olması Milan'ı alternatif bir savunmacıya yöneltti. Bu da Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Szalai.
Macar futbolcu için Napoli'nin de devrede olduğu ancak henüz girişimlere başlamadığı belirtildi.
Milan'ın, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Atilla Szalai'nin transferini 10-15 milyon Euro arasında bir bonservis ücretine bitirebileceği ifade ediliyor.
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