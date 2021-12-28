28 Aralık 2021, Salı

FENERBAHÇE

İtalyanlar duyurdu! Milan'da Simon Kjaer'in yerine Attila Szalai geliyor

İtalya Seri A takımlarından Milan, yaşadığı sakatlık sonucu sezonu kapatan Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer'in yerine devre arası transfer döneminde Attila Szalai'yi kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte İtalyan medyasında yer alan haberin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

İtalyanlar duyurdu! Milan’da Simon Kjaer’in yerine Attila Szalai geliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Milan, yaşadığı sakatlık sonucu sezonu kapatan deneyimli stoper Simon Kjaer'in yerine devre arası transfer döneminde bir savunmacıyı kadrosuna katmayı hedefliyor.

İtalyanlar duyurdu! Milan’da Simon Kjaer’in yerine Attila Szalai geliyor

İtalyan medyasına göre kırmızı-siyahlıların listesindeki isimlerden biri de Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Macar futbolcusu Attila Szalai.

İtalyanlar duyurdu! Milan’da Simon Kjaer’in yerine Attila Szalai geliyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Genoa deplasmanında dizinden sakatlanan ve sezonu kapatan Danimarkalı defans oyuncusu Kjaer'in eksikliğini dolduracak bir ismi devre arası transfer döneminde renklerine bağlamak istiyor.

İtalyanlar duyurdu! Milan’da Simon Kjaer’in yerine Attila Szalai geliyor

İtalyan medyasına göre Milan'ın bu bölge için listesinde 3 futbolcu var.

İtalyanlar duyurdu! Milan’da Simon Kjaer’in yerine Attila Szalai geliyor

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de top koşturan 21 yaşındaki Sven Botman ve Paris Saint-Germain'in 25 yaşındaki oyuncusu Abdou Diallo, kırmızı-siyahlıların öncelik verdiği isimler.

İtalyanlar duyurdu! Milan’da Simon Kjaer’in yerine Attila Szalai geliyor

Ancak bu iki oyuncunun da maliyetlerinin yüksek olması Milan'ı alternatif bir savunmacıya yöneltti. Bu da Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Szalai.

İtalyanlar duyurdu! Milan’da Simon Kjaer’in yerine Attila Szalai geliyor

Macar futbolcu için Napoli'nin de devrede olduğu ancak henüz girişimlere başlamadığı belirtildi.

İtalyanlar duyurdu! Milan’da Simon Kjaer’in yerine Attila Szalai geliyor

Milan'ın, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Atilla Szalai'nin transferini 10-15 milyon Euro arasında bir bonservis ücretine bitirebileceği ifade ediliyor.

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