28 Aralık 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Roberto Carlos geri dönüyor! İşte yapılacak o teklif...

Son olarak teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Yerli ve yabancı birçok hoca için temaslarını sürdüren sarı lacivertliler için sürpriz bir isim gündeme geldi. Kanarya'da bir dönem futbolcu olarak da görev yapan Roberto Carlos için 6 aylık teklif yapılacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Roberto Carlos geri dönüyor! İşte yapılacak o teklif...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Fenerbahçe'de 2022'ye yön verecek en kritik hafta başladı. Sarı lacivertli yönetimin, yeni yılın ilk pazartesi gününe kadar teknik direktör seçimini yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Roberto Carlos geri dönüyor! İşte yapılacak o teklif...

Son Malatya maçındaki sert taraftar tepkisi, yönetimin takımı sezon sonuna taşıyacak 6 aylık 'ağabey' formülünü iptal etmesine neden olurken, birçok teknik adamla temaslar yoğunlaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Roberto Carlos geri dönüyor! İşte yapılacak o teklif...

Camiada yoğun olarak 6 aylık İsmail Kartal döneminin ardından önümüzdeki yıldan itibaren Joachim Löw-Kartal birlikteliği konuşulurken, diğer bir aday Slaven Bilic'in Fenerbahçe iddiaları için 'dedikodu' demesi bu ihtimali zayıflattı. Geçen yıl gündeme gelen Nenad Bjelica'nın NK Osijek'le Hırvatistan şampiyonluğunu kovalaması ve tazminat sorunu bu seçeneği de zayıflatıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Roberto Carlos geri dönüyor! İşte yapılacak o teklif...

SEZON SONUNA KADAR R. CARLOS!
Hürriyet'in haberine göre; Kulüpte adı geçen Alex de Souza için henüz net bir adım atılmazken takımı sezon sonuna taşıyacak isimlerin arasına Roberto Carlos'un da eklendiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Roberto Carlos geri dönüyor! İşte yapılacak o teklif...

Halen dünya yıldızı olduğu Real Madrid'de futbol elçiliği, kurumsal direktörlük görevlerini yürüten efsane sol bekin Türkiye'yi, Süper Lig'i yakından tanıması, 2.5 yıl forma giydiği Fenerbahçe'yi ve taraftarları sevmesi camiada özlenen sıcak havayı yaratabilme ihtimaliyle 6 ay için düşünülen isimler arasına adının bir anda öne çıktığı da öğrenildi.

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