FENERBAHÇE HABERLERİ - Roberto Carlos geri dönüyor! İşte yapılacak o teklif...
Son olarak teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Yerli ve yabancı birçok hoca için temaslarını sürdüren sarı lacivertliler için sürpriz bir isim gündeme geldi. Kanarya'da bir dönem futbolcu olarak da görev yapan Roberto Carlos için 6 aylık teklif yapılacağı öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de 2022'ye yön verecek en kritik hafta başladı. Sarı lacivertli yönetimin, yeni yılın ilk pazartesi gününe kadar teknik direktör seçimini yapması bekleniyor.
Son Malatya maçındaki sert taraftar tepkisi, yönetimin takımı sezon sonuna taşıyacak 6 aylık 'ağabey' formülünü iptal etmesine neden olurken, birçok teknik adamla temaslar yoğunlaştı.
Camiada yoğun olarak 6 aylık İsmail Kartal döneminin ardından önümüzdeki yıldan itibaren Joachim Löw-Kartal birlikteliği konuşulurken, diğer bir aday Slaven Bilic'in Fenerbahçe iddiaları için 'dedikodu' demesi bu ihtimali zayıflattı. Geçen yıl gündeme gelen Nenad Bjelica'nın NK Osijek'le Hırvatistan şampiyonluğunu kovalaması ve tazminat sorunu bu seçeneği de zayıflatıyor.
SEZON SONUNA KADAR R. CARLOS!
Hürriyet'in haberine göre; Kulüpte adı geçen Alex de Souza için henüz net bir adım atılmazken takımı sezon sonuna taşıyacak isimlerin arasına Roberto Carlos'un da eklendiği öğrenildi.
Halen dünya yıldızı olduğu Real Madrid'de futbol elçiliği, kurumsal direktörlük görevlerini yürüten efsane sol bekin Türkiye'yi, Süper Lig'i yakından tanıması, 2.5 yıl forma giydiği Fenerbahçe'yi ve taraftarları sevmesi camiada özlenen sıcak havayı yaratabilme ihtimaliyle 6 ay için düşünülen isimler arasına adının bir anda öne çıktığı da öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı