FENERBAHÇE HABERLERİ - Roberto Carlos geri dönüyor! İşte yapılacak o teklif...

Son olarak teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Yerli ve yabancı birçok hoca için temaslarını sürdüren sarı lacivertliler için sürpriz bir isim gündeme geldi. Kanarya'da bir dönem futbolcu olarak da görev yapan Roberto Carlos için 6 aylık teklif yapılacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de 2022'ye yön verecek en kritik hafta başladı. Sarı lacivertli yönetimin, yeni yılın ilk pazartesi gününe kadar teknik direktör seçimini yapması bekleniyor.

Son Malatya maçındaki sert taraftar tepkisi, yönetimin takımı sezon sonuna taşıyacak 6 aylık 'ağabey' formülünü iptal etmesine neden olurken, birçok teknik adamla temaslar yoğunlaştı.

Camiada yoğun olarak 6 aylık İsmail Kartal döneminin ardından önümüzdeki yıldan itibaren Joachim Löw-Kartal birlikteliği konuşulurken, diğer bir aday Slaven Bilic'in Fenerbahçe iddiaları için 'dedikodu' demesi bu ihtimali zayıflattı. Geçen yıl gündeme gelen Nenad Bjelica'nın NK Osijek'le Hırvatistan şampiyonluğunu kovalaması ve tazminat sorunu bu seçeneği de zayıflatıyor.