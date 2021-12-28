Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, evinde Afjet Afyonspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler karşılaşma öncesinde bu maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan futbolcular, üç gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Dar alanda çift kale maç sonrası yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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