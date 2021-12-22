Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? (Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı canlı izle)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, karşılaşmaya Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak. Öte yandan Fatih Karagümrük ise Volkan Demirel yönetiminde ikinci sınavını verecek. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Bertolacci, Adnan, Karamoh, Musa, Pesic
Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Novak, Nazım, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia.
F. KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayacak Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
VITOR PEREIRA İLE YOLLAR AYRILDI!
Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ikinci döneminde Süper Lig'de oynadığı maçlarda 1,8 puan ortalaması yakaladı.
Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 28 gol atan sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 22 gol gördü.
DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 4 oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve Attila Szalai, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında görev yapamayacak.
VOLKAN DEMİREL ESKİ TAKIMINA KARŞI
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak.
Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.
Volkan Demirel, İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Kırmızı-siyahlı takım, Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
İstanbul temsilcisinde deneyimli oyuncu Caner Erkin de forma şansı bulması halinde eski takımına karşı mücadele edecek.
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