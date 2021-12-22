22 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti

Başkan Erdoğan Ali Koç’u kabul etti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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