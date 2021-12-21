21 Aralık 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Karagümrük maçında takımın başında Zeki Murat Göle olacak!

F.Bahçe’de Karagümrük maçında takımın başında o isim olacak!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 Giriş Tarihi: 21.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından, Karagümrük maçında takımın başında yer alacak isim belli oldu. Kanarya'da Zeki Murat Göle geçici teknik sorumlu görevini üstlenecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıya veda etmesinin ardından ilk sınavını Fatih Karagümrük'e karşı verecek.

Teknik direktör Volkan Demirel ile çıktığı ilk maçını kazanan Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe'de takımın başında sahaya çıkacak isim belli oldu.

NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle, geçici teknik direktör olarak görev yapacak.

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?
26 Eylül 1979 doğumlu olan Zeki Murat Göle, kariyerine 2008 yılında Fenerbahçe Kulübü'nde Gençler Ligi Antrenörü göreviyle başlarken, daha sonra sarı-lacivertli kulüpte sırasıyla Gençlik Gelişim Antrenörü, A2 Ligi Antrenörü ve BGGL U-16 Teknik Sorumlusu gibi görevler aldı.

Zeki Murat Göle, 2014 yılından bu yana ise Fenerbahçe'de A takım antrenörlüğü yapıyor. UEFA A Lisansı bulunan Göle, Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Phillip Cocu ve Erwin Koeman ile çalıştı.

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