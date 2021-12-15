Fenerbahçe savunmasında kriz!

Birçok Avrupa takımının listesinde yer alan Kim- Szalai ikilisinin Gaziantep maçında uyumsuzluğu pahalıya mal oldu. Fenerbahçe, Kim'in son dakikalarda yaptığı pas hatasının ardından mağlubiyet golünü yedi.

Birçok Avrupa takımının listesinde yer alan Kim- Szalai ikilisinin Gaziantep maçında uyumsuzluğu pahalıya mal oldu. Fenerbahçe, Kim'in son dakikalarda yaptığı pas hatasının ardından mağlubiyet golünü yedi.

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