15 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe savunmasında kriz!

Fenerbahçe savunmasında kriz!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Birçok Avrupa takımının listesinde yer alan Kim- Szalai ikilisinin Gaziantep maçında uyumsuzluğu pahalıya mal oldu. Fenerbahçe, Kim'in son dakikalarda yaptığı pas hatasının ardından mağlubiyet golünü yedi.

Birçok Avrupa takımının listesinde yer alan Kim- Szalai ikilisinin Gaziantep maçında uyumsuzluğu pahalıya mal oldu. Fenerbahçe, Kim'in son dakikalarda yaptığı pas hatasının ardından mağlubiyet golünü yedi.

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