13 Aralık 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti

Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 Giriş Tarihi: 13.12.2021

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Grup aşamalarının sona ermesinin ardından play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Sarı-lacivertlilerin rakibi Slavia Prag ile eşleşti.

Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuralar çekilecek. Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda kura çekimi saat 16.00'da başladı.

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nd Slavia Prag ile eşleşti

Sarı-lacivertliler ilk maçını 17 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise 24 Şubat'ta oynanacak.

SLAVIA PRAG, FENERBAHÇE'Yİ İSTEMİŞTİ

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky'nin kura çekimi öncesinde "Stadyumları ve kulüpleri tanımayı seviyorum ve bu yüzden kurada Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel statları var, müthiş bir ortam olur." ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE EŞLEŞMELER

Marsilya - Karabağ
PSV - Maccabi Tel Aviv
Fenerbahçe - Slavia Prag
FC Midtjylland - PAOK
Leicester City - Randers
Celtic - Bodo Glimt
Sparta Prag - Partizan
Rapid Wien - Tottenham/Vitesse

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