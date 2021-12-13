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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 Giriş Tarihi: 13.12.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi oranlar belli oldu. Fenerbahçe galibiyetine 1.95 oran belirlerken, beraberliğe 3.00, Beşiktaş galibiyetine ise 2.75 oran belirledi.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu.

İddaa risk yönetimi; Fenerbahçe galibiyetine 1.95 oran belirlerken, beraberliğe 3.00, Beşiktaş galibiyetine ise 2.75 oran belirledi.

Öte yandan 2.5 üstün oranı 1.62 olurken, 2.5 altın oranı ise 1.62 belirlendi.
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