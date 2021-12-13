13 Aralık 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira Gaziantep FK maçı öncesi konuştu! "Kazanmaktan başka çaremiz yok"

Pereira maç öncesi konuştu! Kazanmaktan başka çaremiz yok
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 Giriş Tarihi: 13.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İşte Pereira'nın açıklamalarından satır başları;

"Kazanmaktan başka çaremiz yok. Agresif bir oyun sergilemeliyiz. Çok maç var ama bu haftaki galibiyet bizim için çok önemli."

"Sahada gerçekten elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Lig maratonunda önümüzde çok maç var ama bu maçtaki galibiyet bizim için çok önemli olacak."

"Her zaman daha iyi bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Oyuncularım da her maçı bir fırsat olarak görüyor. Bugün, sahada hepimizin çok savaşması gerekiyor ve takım da bunun bilincinde."

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