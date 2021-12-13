FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira Gaziantep FK maçı öncesi konuştu! "Kazanmaktan başka çaremiz yok"
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.
İşte Pereira'nın açıklamalarından satır başları;
"Kazanmaktan başka çaremiz yok. Agresif bir oyun sergilemeliyiz. Çok maç var ama bu haftaki galibiyet bizim için çok önemli."
"Sahada gerçekten elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Lig maratonunda önümüzde çok maç var ama bu maçtaki galibiyet bizim için çok önemli olacak."
"Her zaman daha iyi bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Oyuncularım da her maçı bir fırsat olarak görüyor. Bugün, sahada hepimizin çok savaşması gerekiyor ve takım da bunun bilincinde."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi