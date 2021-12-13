FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira en kritik maçına çıkıyor! Gaziantep FK karşısında puan kaybı yaşanırsa...

HALEF İLE SELEF KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, bugün belki de Sarı-Lacivertli takımda en kritik maçına çıkacak. Bu kritik maçın Fenerbahçe'nin geçen sezonki hocası Erol Bulut'un takımı Gaziantep ile olması ise durumu daha da ilginç bir hale getiriyor. Gaziantep maçı 3 puanlık bir maçtan daha fazla bir anlama sahip oldu.

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