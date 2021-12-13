13 Aralık 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira en kritik maçına çıkıyor! Gaziantep FK karşısında puan kaybı yaşanırsa...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Bu maç aynı zamanda Vitor Pereira için de en kritik maç olabilir. Lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada mutlaka kazanmak isteyen sarı lacivertlilerde, puan kaybı yaşanırsa önemli gelişmeler olabilir. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira en kritik maçına çıkıyor! Gaziantep FK karşısında puan kaybı yaşanırsa...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Vitor Pereira'nın gönderilmesi gündeme gelmiş, 1 numaralı teknik direktör adayı olarak da Fatih Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli'nin ismi ön plana çıkmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira en kritik maçına çıkıyor! Gaziantep FK karşısında puan kaybı yaşanırsa...

İtalyan teknik adamın dün Karagümrük'ten istifa ettiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Resmi açıklama gelmese de hareketli saatler yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira en kritik maçına çıkıyor! Gaziantep FK karşısında puan kaybı yaşanırsa...

İDDİALAR ADETA HAVADA UÇUŞTU

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Kulübü'ne yakın kaynaklar Sarı-Lacivertli takımın bugün Gaziantep'te alacağı muhtemel puan kaybı sonrasında teknik direktör Pereira ile yolların ayrılabileceği ve akabinde İtalyan teknik adam Farioli ile masaya oturabileceğini iddia ettiler. Yönetim sessiz kalsa da spekülasyolar adeta havada uçuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira en kritik maçına çıkıyor! Gaziantep FK karşısında puan kaybı yaşanırsa...

HALEF İLE SELEF KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, bugün belki de Sarı-Lacivertli takımda en kritik maçına çıkacak. Bu kritik maçın Fenerbahçe'nin geçen sezonki hocası Erol Bulut'un takımı Gaziantep ile olması ise durumu daha da ilginç bir hale getiriyor. Gaziantep maçı 3 puanlık bir maçtan daha fazla bir anlama sahip oldu.

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