FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira isyan etti! "Beni yalnız bıraktılar"

Vitor Pereira'nın yakın çevresine "Ben tüm hayatımı Fenerbahçe'ye adadım. Eşimi ve çocuklarımı Portekiz'e gönderip tesislere kapandım. Buna rağmen destek görmüyorum. Yönetim iddialar hakkında bana sahip çıkan tek bir açıklama dahi yapmadı. Beni çok yalnız bıraktılar. Ben de insanım ve benim de destek ve motivasyona ihtiyacım var" dediği ifade ediliyor. Pereira, Rize maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında da birlik ve beraberliğe özellikle temas etmişti

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