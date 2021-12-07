FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira isyan etti! "Beni yalnız bıraktılar"
Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'ne de veda eden Kanarya'da teknik direktör Vitor Pereira isyan etti. Portekizli teknik adam, "Hayatımı F.Bahçe'ye adadım. Ama baş ka bir hoca ile görüşüldüğü iddialarına tek bir yalanlama yapmadılar. Beni yalnız bıraktılar" dedi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de 4-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın bu maçtaki tavırları dikkatlerden kaçmadı. İlk 3 gole sevinmeyen sadece 4. gole tepki veren Portekizli teknik adamın yönetime son derece kırgın olduğu öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan Portekizli teknik adam, geçtiğimiz hafta içinde Karagümrük'ün İtalyan hocası Farioli ile görüşüldüğü iddialarının görsel ve yazılı medyada yazılıp çizilmesine karşın yönetimin bu haberleri yalanlamamasına oldukça içerlendi.
Vitor Pereira'nın yakın çevresine "Ben tüm hayatımı Fenerbahçe'ye adadım. Eşimi ve çocuklarımı Portekiz'e gönderip tesislere kapandım. Buna rağmen destek görmüyorum. Yönetim iddialar hakkında bana sahip çıkan tek bir açıklama dahi yapmadı. Beni çok yalnız bıraktılar. Ben de insanım ve benim de destek ve motivasyona ihtiyacım var" dediği ifade ediliyor. Pereira, Rize maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında da birlik ve beraberliğe özellikle temas etmişti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi