07 Aralık 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira isyan etti! "Beni yalnız bıraktılar"

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'ne de veda eden Kanarya'da teknik direktör Vitor Pereira isyan etti. Portekizli teknik adam, "Hayatımı F.Bahçe'ye adadım. Ama baş ka bir hoca ile görüşüldüğü iddialarına tek bir yalanlama yapmadılar. Beni yalnız bıraktılar" dedi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira isyan etti! Beni yalnız bıraktılar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de 4-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın bu maçtaki tavırları dikkatlerden kaçmadı. İlk 3 gole sevinmeyen sadece 4. gole tepki veren Portekizli teknik adamın yönetime son derece kırgın olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira isyan etti! Beni yalnız bıraktılar

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan Portekizli teknik adam, geçtiğimiz hafta içinde Karagümrük'ün İtalyan hocası Farioli ile görüşüldüğü iddialarının görsel ve yazılı medyada yazılıp çizilmesine karşın yönetimin bu haberleri yalanlamamasına oldukça içerlendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira isyan etti! Beni yalnız bıraktılar

Vitor Pereira'nın yakın çevresine "Ben tüm hayatımı Fenerbahçe'ye adadım. Eşimi ve çocuklarımı Portekiz'e gönderip tesislere kapandım. Buna rağmen destek görmüyorum. Yönetim iddialar hakkında bana sahip çıkan tek bir açıklama dahi yapmadı. Beni çok yalnız bıraktılar. Ben de insanım ve benim de destek ve motivasyona ihtiyacım var" dediği ifade ediliyor. Pereira, Rize maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında da birlik ve beraberliğe özellikle temas etmişti

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