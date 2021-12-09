UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı canlı anlatım (Fenerbahçe - Frankfurt maçı canlı izle)
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D grubu son haftasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Grupta 5 puanı bulunan sarı lacivertliler, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Kanarya, gruptaki son maçında Alman ekibini yenerek Avrupa Ligi defterini galibiyetle kapatmak istiyor. Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu son hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
FENERBAHÇE - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:45'te başlayan Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
F.BAHÇE - FRANKFURT İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim, Szalai, Sangare, Zajc, Sosa, Novak, İrfan, Berisha, Pelkas.
Eintracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.
İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU
Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya geldi. İki takım, Avrupa'da ilk kez 2006-2007 sezonunda birbirlerine rakip oldu. İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon ise D Grubu'nun ilk haftasında yapılan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.
ALMANYA TAKIMLARIYLA 13. MAÇINI OYNAYACAK
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle 13. kez karşı karşıya geliyor. Bu müsabakalarda tek galibiyet alabilen sarı-lacivertli ekip, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 13 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 25 gol gördü.
VITOR PEREIRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 24. MAÇ
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 24. kez mücadele ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 23 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 7'sinde berabere kaldı, 6'sında sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda 31 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 27 gol gördü.
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