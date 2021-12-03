FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Avrupa'dan 3 önemli kulüp Rizespor maçında Kim Min-Jae'yi izlemek için geliyor!
Fenerbahçe'nin Güney Koreli yıldızı Kim Min-Jae, transfer olduğundan bu yana takıma oldukça fazla katkı sağlıyor. Çoğu maçta sarı lacivertlilerin sahadaki en etkili ismi olarak görülen genç stoper, Avrupa'dan önemli kulüplerin de radarına girdi. Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanacak olan maçta da Avrupa'nın 3 önemli kulübü Kim'i izlemek için gelecek. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kim Min Jae gösterdiği müthiş performansla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı. Pazar günü Süper Lig'de oynanacak Rizespor maçını 3 kulübün yetkililerinin canlı olarak izleyeceği öğrenildi.
Geçtiğimiz gün İngiliz basınında çıkan haberde, Tottenham Hotspur'un Kim Min Jae'yi transfer gündemine aldığı belirtilmişti. Ayrıca Juventus ve Porto'nun da uzun süredir genç stoperi yakından takip ettiği biliniyor.
3 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin kulübü Beijing Gouan'dan transfer edilen Kim Min Jae için Fenerbahçe yönetiminin 20 milyon Euro'luk fiyat belirlediği öğrenildi. Bu sezon Sarı-Lacivertli forma ile 17 resmi maçta görev yapan 25 yaşındaki Koreli futbolcu takımın en istikrarlı ismi olarak ön plana çıktı.
CONTE'NİN GÖZÜ ONDA!
Takvim'in haberine göre; Kim Min-Jae'nin transferi konusunda en istekli kulübün Tottenham olduğu öğrenildi. Teknik patron Conte, Koreli yıldızı yakından takip ediyor.
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