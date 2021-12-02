02 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor!

F.Bahçe’de Rizespor mesaisi! 5 eksik...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.12.2021

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Enner Valencia ve Altay Bayındır, günü tedavi çalışmalarıyla tamamlarken; İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Kim Min-Jae ise idmanı takımdan ayrı yaptıkları özel programlarla noktaladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü konuk edeceği Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Enner Valencia ve Altay Bayındır, günü tedavi çalışmalarıyla tamamlarken; İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Kim Min-Jae ise idmanı takımdan ayrı yaptıkları özel programlarla noktaladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe Beko sahasında kazandı! F.Bahçe Beko sahasında kazandı!
PFDK İrfan Can’ın cezasını açıkladı! Beşiktaş derbisinde... PFDK İrfan Can'ın cezasını açıkladı! Beşiktaş derbisinde...
F.Bahçe ve G.Saray’dan anlamlı maç! F.Bahçe ve G.Saray'dan anlamlı maç!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör