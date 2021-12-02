Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor!
Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Enner Valencia ve Altay Bayındır, günü tedavi çalışmalarıyla tamamlarken; İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Kim Min-Jae ise idmanı takımdan ayrı yaptıkları özel programlarla noktaladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü konuk edeceği Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Enner Valencia ve Altay Bayındır, günü tedavi çalışmalarıyla tamamlarken; İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Kim Min-Jae ise idmanı takımdan ayrı yaptıkları özel programlarla noktaladı.
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