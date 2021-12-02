Fenerbahçe Beko 96-86 Monaco (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco'yu konuk etti. EuroLeague'de son 4 maçtır kazanamayan sarı lacivertliler, rakibini 96-86 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 13. haftada ağırladığı Fransız ekibi Monaco'yu 96-86 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 4 maç sonra kazanırken, toplamda 4. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 13. haftasında Monaco'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler, son periyottaki üstün oyunuyla parkeden 96-86 galip ayrıldı.

Ligde 4 maç sonra kazanan Kanarya, bu sonuçla toplamda 4. galibiyetini elde etti. Fransız ekibi Monaco ise 8. mağlubiyetini aldı.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 16-18 Monaco

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 40-42 Monaco

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 63-63 Monaco

4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 96-86 Monaco

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